Türk markete hayran kaldılar

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un düzenlediği etkinliğe 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri katıldı. İsveç'te geçen yılın marketi seçilen "Mattverlden Veddesta" adlı Türk restoranı ve süpermarketine gelen büyükelçi eşleri, market sahibi Muhittin Taylı tarafından kapıda karşılandı. Figen Yunt burada kısa bir hoş geldiniz konuşmasının ardından misafirlere süpermarket ve restoranın sahibi Muhittin Taylı'yı takdim etti. Daha sonra mutfakta Türk yemekleri hakkında bilgi verdi. Figen Yunt ise, "Bugün Stockholm Uluslararası Kadınlar Kulüp Başkanı Thresa Andersson ve Diplomatik Eşler Kulüp Başkanı Reem Maguid Amin ile beraber 40 ülkenin büyükelçi eşlerinin katılımıyla bir tanıtım programı düzenledik. Hepsi Türk yemeklerini çok sevdi" dedi. Organizasyona katılan elçi eşleri, marketteki ürünlere hayran kaldı.
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