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Melania kelle aldı!

Melania kelle aldı!
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, bir yetkilinin başını yedi! First Lady, geçen ay ziyaretleri sırasında uçakta yer yüzünden ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel ile kavga etti. Yetkilinin görevden alınmasını istedi. Dün ise Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Ricardel'in Beyaz Saray yönetiminde yeni bir göreve geçmek için ayrıldığı bildirildi!
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