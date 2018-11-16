



ABD'de federal mahkeme, CNN muhabiri Jim Acosta'nın, Beyaz Saray tarafından elinden alınan basın kartının iadesine karar verdi.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly, geçen hafta basın toplantısında Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerginlikten sonra Beyaz Saray'a giriş kartı alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın lehine hükmederek, Beyaz Saray'dan uzak tutulmasını engelleyecek geçici bir karar verdi. Hakim Kelly, dava sonuçlanana kadar Acosta'nın basın kartının geri verilmesini kararlaştırdı.



