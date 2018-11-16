Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.11.2018 22:25

Hakim, 'ın CNN muhabirine basın kartını geri vermesine hükmetti

ABD'de federal mahkeme hakimi, geçen hafta basın toplantısında Başkan ile yaşadığı gerginlikten sonra 'a giriş kartı alınan CNN muhabiri 'nın basın kartının iadesine karar verdi.



ABD'de federal mahkeme, CNN muhabiri Jim Acosta'nın, Beyaz Saray tarafından elinden alınan basın kartının iadesine karar verdi.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly, geçen hafta basın toplantısında Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerginlikten sonra Beyaz Saray'a giriş kartı alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın lehine hükmederek, Beyaz Saray'dan uzak tutulmasını engelleyecek geçici bir karar verdi. Hakim Kelly, dava sonuçlanana kadar Acosta'nın basın kartının geri verilmesini kararlaştırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriHakim, Beyaz Saray'ın CNN muhabirine basın kartını geri vermesine hükmetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar