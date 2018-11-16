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  • 16.11.2018 17:28

Cinsel ilişkide şiddette feci son!

40 yaşındaki iş insanı John Broadhurst ile Natalie Connolly daha sonra cinsel ilişkiye girdi. Çift ilişki sırasında birbirine şiddet uyguladı.İşlerin kontrolden çıkmasıyla birlikte Broadhurst, şiddet gören Connolly'i yuvarlandığı merdivenlerin dibinde bırakıp kaçtı.

Cinsel ilişkide şiddette feci son!

Sterlin milyoneri, 26 yaşındaki sevgilisiyle birlikte evinde değişik uyuşturucular kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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