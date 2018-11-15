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  • 15.11.2018 12:04
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 12:20

: 'de krizi! istifa etti

'de Bakanı AB ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti.

Avrupayı şok eden istifa kararı!

'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının kısaltması olan , dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Görüşmelerde mesafe katedilmesinin ardından İngiltere'nin Brexit Bakanı istifasını açıkladı.

, az önce yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağının ülkesine zarar vereceğini belirterek, istifa etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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