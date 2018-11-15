İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının kısaltması olan Brexit, dünyayı sarsmaya devam ediyor.
Görüşmelerde mesafe katedilmesinin ardından İngiltere'nin Brexit Bakanı istifasını açıkladı.
Dominic Raab, az önce yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağının ülkesine zarar vereceğini belirterek, istifa etti.
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