Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.11.2018 07:02
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 07:07

'dan nükleer gemilerle dünyaya gözdağı

, Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileri ile Norveç-Rusya arasında bulunan 'nde tatbikat gerçekleştirdi.

Nükleer gemilerle dünyaya gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, kuzey filosuna bağlı Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Norveç ve Rusya arasında bulunan Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Denizaltı savar, nükleer denizaltı, kruvazör gemileri ve nükleer gemiler Büyük Petro ve Büyük Peter isimli gemilerle yapılan tatbikatta senaryoya göre test edildi. Tatbikatta gerçek torpido füze savunma sistemleri kullanılırken, çok sayıda Rus askeri de tatbikatta görev aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRusya'dan nükleer gemilerle dünyaya gözdağı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar