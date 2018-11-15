Afganistan'da saldırı! En az 30 polis hayatını kaybetti

Afgan yetkililere dayandırılan açıklamada, Taliban'ın ülkenin batısındaki Ferah Eyaleti'nde düzenlediği gece saldırısında en az 30 polisin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yetkililer, Afgan güvenlik güçlerinin karşı saldırılarında 17 Taliban militanının öldürüldüğünü ifade etti.
Taliban militanları, kaçarken bol miktarda silah ve cephaneyi de yanlarında götürdü.
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