ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 31'e çıktı. Yetkililere göre 200'den fazla kişi ise halen aranıyor. Felaket nedeniyle, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.
Alevlerin ortasında aracıyla ilerlemeye çalışan Rebecca Hacket isimli kadının korku dolu anları olayın dehşetin büyüklüğünü ortaya koydu.
Rebecca Hacket, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda yangından yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.