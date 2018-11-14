

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 31'e çıktı. Yetkililere göre 200'den fazla kişi ise halen aranıyor. Felaket nedeniyle, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Alevlerin ortasında aracıyla ilerlemeye çalışan Rebecca Hacket isimli kadının korku dolu anları olayın dehşetin büyüklüğünü ortaya koydu.

Rebecca Hacket, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda yangından yara almadan kurtulduğunu açıkladı.



