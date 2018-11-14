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Lady’lik dersi

Lady’lik dersi
ABD'nin önceki 'si , ilham veren hikayesini Becoming adlı kitabında derledi. Burada, 'nin yeni First Lady'si Melania 'a da sitem etti. "Beyaz Saray'a gittiğimde yararlandığım Laura Bush'un kitabından bir sayfa ayırıp Melania Trump'a tavsiyede bulunmak istedim. Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ancak Trump bana dönüş yapmadı" dedi ve ekledi: Eğer herhangi bir konuda tavsiyeye ihtiyacı olursa bir telefon uzağındayım.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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