Lady’lik dersi

ABD'nin önceki First Lady'si Michelle Obama, ilham veren hikayesini Becoming adlı kitabında derledi. Burada, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'a da sitem etti. "Beyaz Saray'a gittiğimde yararlandığım Laura Bush'un kitabından bir sayfa ayırıp Melania Trump'a tavsiyede bulunmak istedim. Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ancak Trump bana dönüş yapmadı" dedi ve ekledi: Eğer herhangi bir konuda tavsiyeye ihtiyacı olursa bir telefon uzağındayım.
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