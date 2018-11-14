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  • 14.11.2018 16:10

'de scooter ile hız yaptı cezayı yedi! 'deki cezalar fazla diyenler bir de buna bakın

'de elektrikli scooter ile hız yaparken yakalanan 15 yaşındaki bir çocuğa ceza kesildi. Çocuk gelecekteki ehliyetine işlenmek üzere altı ceza puanı aldı. Geçtiğimiz günlerde 'de Meclis'ten geçen değişikliklerle trafik cezalarının arttırılması ise bir takım çevrelerce eleştiri konusu yapılmıştı. İngiltere'de çocuğun ceza almasına neden olan bu yasanın ise 1835 yılından kalma bir yasa olması dikkat çekti.

Yürürlükteki trafik yasalarına göre, üç yıl içinde 12 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetine altı ay süreyle el konuluyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Cleveland kasabasında mahkemeye çıkarılan çocuğun kaç kilometreyle giderken yakalandığı açıklanmadı. Polis, adı açıklanmayan çocuğun sadece "Çok yüksek hızda" giderken durdurulduğunu duyurdu.

Polis yetkilileri, birçok kullanıcının ve ebeveynlerin scooter'lar ve kaykaylar için de hız sınırı olduğunu bilmediğini söyledi.​ Scooter'lar birçok ülkede pratik bir ulaşım aracı olarak giderek yaygınlaşıyor.

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