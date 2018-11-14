Yürürlükteki trafik yasalarına göre, üç yıl içinde 12 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetine altı ay süreyle el konuluyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Cleveland kasabasında mahkemeye çıkarılan çocuğun kaç kilometreyle giderken yakalandığı açıklanmadı. Polis, adı açıklanmayan çocuğun sadece "Çok yüksek hızda" giderken durdurulduğunu duyurdu.

Polis yetkilileri, birçok kullanıcının ve ebeveynlerin scooter'lar ve kaykaylar için de hız sınırı olduğunu bilmediğini söyledi.​ Scooter'lar birçok ülkede pratik bir ulaşım aracı olarak giderek yaygınlaşıyor.