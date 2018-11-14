Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.11.2018 20:32

'dan 'a yanıt geldi! Biraz...

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Başkanı Donald ’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa ekonomisini hedef alan açıklamalarına ilişkin, “ saldırısının yıl dönümündeyiz. Trump’tan biraz nezaket bekliyoruz” dedi.

Fransadan Trumpa yanıt geldi!

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux Başkanı Donald 'ın dün sosyal medya üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve Fransa ekonomisini hedef alan ağır eleştirilerini değerlendirdi. Sözcü, Trump'ın açıklama yaptığı 13 Kasım'ın 2015 yılında gerçekleşen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırısının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak ABD Başkanı'ndan 'nezaket' beklediklerini aktardı. Açıklamasını Fransızca yapan Griveaux, Trump'tan nezaket bekledikleri kısmı İngilizce de tekrar ederek vurguda bulundu.

Trump dün yaptığı açıklamalarda, "Emmanuel Macron ABD, ve karşısında Avrupa'yı korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Öte yandan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Bunun Fransa için sonucu ne oldu? Onlar ABD meseleye müdahale etmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı" ifadelerini kullanarak Fransa'ya yeni vergiler koymayı planladığını duyurmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriFransa'dan Trump'a yanıt geldi! Biraz...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar