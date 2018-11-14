ABD'den YPG açıklaması

Son dakika haberi! Münbiç'te ortak devriyeyle ilgili açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkili, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek. Devriyeler Suriye stratejimizin doğal bir parçası" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de görüşlerini dile getiren ABD'li üst düzey yetkili, "Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.