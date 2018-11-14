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  • 14.11.2018 15:05
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 15:46

ABD'den YPG açıklaması

ABD'li üst düzey yetkili YPG ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD'li yetkili, "YPG ile ilişkimiz geçici, taktiksel" dedi.

ABDden YPG açıklaması

Son dakika haberi! Münbiç'te ortak devriyeyle ilgili açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkili, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek. Devriyeler Suriye stratejimizin doğal bir parçası" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de görüşlerini dile getiren ABD'li üst düzey yetkili, "Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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