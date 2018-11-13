Trump'tan Macron'a çok sert Avrupa Ordusu tepkisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Avrupa Ordusu' teklifiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.
Trump, "Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda olan Almanya'ydı. Bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD gelmeden önce Paris'te Almanya öğrenmeye başlıyorlardı" ifadelerini kullandı.
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