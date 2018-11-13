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  • 14.11.2018 05:08

Trump, Büyükelçisi adayını açıkladı

, Başkanı 'ın büyükelçi adayının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında uzun yıllar görev yapan olduğunu duyurdu.

Trump, Suudi Arabistan Büyükelçisi adayını açıkladı

Başkanı , Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan 'i aday gösterdi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayının Abizaid olduğu duyuruldu.

John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor.

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