Almanya'da asit buharı alarmı

Frankfurt'un sanayi bölgesinde meydana gelen hidroklorik asit buharı sızıntısı sebebiyle yetkililer, bölge halkına kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Griesheim Sanayi Sitesi'nde meydana gelen sızıntı, itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi.

Olay yerine gelen uzmanlar, çevreye zararlı olabilecek bir maddeye rastlamadıklarını açıkladı. Birçok bölge için sokağa çıkmama uyarısı kaldırıldı.



Son derece güçlü bir kimyasal olan hidroklorik asit, gözlerde, burunda ve solunum yollarında sağlık sorunları yaratabiliyor.