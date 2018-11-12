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  • 12.11.2018 09:05
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 09:07

Son dakika: Japonya'da ABD jeti düştü

Japonya medyası, ülkenin Okinawa kenti yakınlarında bir ABD savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

ABD savaş uçağı düştü

ABD USS Ronald Reagan uçak gemisinden havalanan F/A-18 tipi savaş uçağının Japonya'nın Okinawa kenti yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçaktaki iki pilotun da sağ olduğu aktarıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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