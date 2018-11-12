BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro geçildi.

BAZILARI BORÇLARINI ÖDEDİ, BAZILARI KUMAR OYNADI

Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

ŞİRKET PARALARI GERİ İSTİYOR

Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.

Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro olduğu ifade ediliyor.