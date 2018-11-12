Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.11.2018 22:12
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 22:17

hesabına yanlışlıkla 30 bin euro yatırılınca olanlar oldu

'da nda çalışan banka hesaplarına yanlışlıkla 30 bin euro ek ödeme yatırıldı.

Yanlışlıkla 30 bin euro yatırılınca olanlar oldu

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de çalışan hesaplarına ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro geçildi.

BAZILARI BORÇLARINI ÖDEDİ, BAZILARI KUMAR OYNADI
Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

ŞİRKET PARALARI GERİ İSTİYOR
Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.

nda işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro olduğu ifade ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİşçilerin hesabına yanlışlıkla 30 bin euro yatırılınca olanlar oldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar