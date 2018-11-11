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Türk mutfağı harika

’li Prof. , sağlıklı ve fit görünmek isteyenler için “Türk yemekleri harika ve diyet için çok ideal” dedi.

Türk mutfağı harika
TÜRK mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile damakları şenlendirdi. Dönerinden kebabına, baklavasından lokumuna pek çok seçenek, dünyaca ünlü şeflerin ve profesörlerin ilgisini çekti. O isimlerden birisi de ABD'li Profesör John Foreyt'di.



Dünyaca ünlü isimlerin zayıflamak için kapısını çaldığı Prof. Foreyt, sağlıklı ve fit görünmenin sırrının Türk mutfağında olduğunu söyledi. "Türk yemekleri harika ve diyet için çok ideal. Özellikle mutfağı çok ilginç. Ben Türkler'in beslenme stilinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 'de ailelerin kalabalık olması sağlıklı beslenme için bir avantaj" dedi.

BETÜL USTA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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