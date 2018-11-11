Türk mutfağı harika

TÜRK mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile damakları şenlendirdi. Dönerinden kebabına, baklavasından lokumuna pek çok seçenek, dünyaca ünlü şeflerin ve profesörlerin ilgisini çekti. O isimlerden birisi de ABD'li Profesör John Foreyt'di.
Dünyaca ünlü isimlerin zayıflamak için kapısını çaldığı Prof. Foreyt, sağlıklı ve fit görünmenin sırrının Türk mutfağında olduğunu söyledi. "Türk yemekleri harika ve diyet için çok ideal. Özellikle Akdeniz mutfağı çok ilginç. Ben Türkler'in beslenme stilinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ailelerin kalabalık olması sağlıklı beslenme için bir avantaj" dedi.
BETÜL USTA
Dünyaca ünlü isimlerin zayıflamak için kapısını çaldığı Prof. Foreyt, sağlıklı ve fit görünmenin sırrının Türk mutfağında olduğunu söyledi. "Türk yemekleri harika ve diyet için çok ideal. Özellikle Akdeniz mutfağı çok ilginç. Ben Türkler'in beslenme stilinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ailelerin kalabalık olması sağlıklı beslenme için bir avantaj" dedi.
BETÜL USTA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.