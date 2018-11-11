Taca çıktı

ABD'li oyuncu Meghan Markle, İngiltere tahtının 6'ncı varisi Prens Harry'nin gönlünü çaldı. Mayıs ayındaki düğünün ardından Sussex Düşesi unvanını alan Markle'ın, evlenmeden önce Kraliçe Elizabeth ile tartıştığı ortaya çıktı! Kavganın sebebi ise Prenses Eugenie'in kendi düğününde taktığı yakut taşlı taçtı! Meghan, düğününde bu tacı takmak isteyince saray karıştı.
Kraliçe "Kesinlikle olmaz" deyip konuyu kapattı. Meghan da Kraliçe Mary'ye ait tacı takmak zorunda kaldı! Buckingham Sarayı'nda olaylar bununla da kalmadı. Meghan'ın 6 aydır asistanlığını yapan Melissa isimli danışmanı, dün istifa ettiğini açıkladı. Sebep olarak da düşesin ailesiyle ilgili skandallarından sıkılmış olmasıydı...
Kraliçe "Kesinlikle olmaz" deyip konuyu kapattı. Meghan da Kraliçe Mary'ye ait tacı takmak zorunda kaldı! Buckingham Sarayı'nda olaylar bununla da kalmadı. Meghan'ın 6 aydır asistanlığını yapan Melissa isimli danışmanı, dün istifa ettiğini açıkladı. Sebep olarak da düşesin ailesiyle ilgili skandallarından sıkılmış olmasıydı...
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