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  • 10.11.2018 15:36
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 15:36

Trump ve Macron'dan çağrısı

Trump ve Macrondan Cemal Kaşıkçı çağrısı

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" açıklaması yaptı.

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