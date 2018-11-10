ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" açıklaması yaptı.Detaylar geliyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" açıklaması yaptı.Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.