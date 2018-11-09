Son dakika: Trump göçmen beyannamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Başkan Trump, yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Trump ayrıca, istifasını istediği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine gelen Matthew Whitaker'la Rusya soruşturmasını henüz konuşmadığını söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.