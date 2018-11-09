  • Dünya
  • 09.11.2018 17:11
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 17:40

Son dakika: Trump göçmen beyannamesini imzaladı

Başkanı , yeni göçmen beyannamesini imzaladığını duyurdu.

Trump çok tartışılan kararı onayladı

Başkanı , yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Başkan Trump, yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Trump ayrıca, istifasını istediği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine gelen Matthew Whitaker'la soruşturmasını henüz konuşmadığını söyledi.

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