Son dakika: Somali'de art arda patlamalar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da kuvvetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ateş açıldığı aktarıldı.
Patlamaya, 2 araca yerleştirilen bomba düzeneğinin sebep olduğu açıklandı.
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da kuvvetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ateş açıldığı aktarıldı.
Patlamaya, 2 araca yerleştirilen bomba düzeneğinin sebep olduğu açıklandı.
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