  • Dünya
  • 09.11.2018 16:50
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 17:13

Son dakika: Somali'de art arda patlamalar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama olduğu bildirildi.

Somalide art arda patlamalar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da kuvvetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ateş açıldığı aktarıldı.

Patlamaya, 2 araca yerleştirilen bomba düzeneğinin sebep olduğu açıklandı.

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