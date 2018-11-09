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  • 09.11.2018 21:26
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 21:26

Son dakika... 'de ortalık karıştı! Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti...

'de, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

İngilterede ortalık karıştı! İstifa etti...

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Johnson, paylaştığı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

Johnson, hükümetin politikasını "tutarsız" olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır." ifadesini kullandı.

Brexit taslağının, ülkeyi üzerinde söz sahibi olamayacağı AB kurallarına tabi kılarak, ekonomiyi zayıflatacacağını belirten Johnson, "anlaşmasız ayrılığın" da ülkeye büyük zarar vereceğini kaydetti.

Eski Dışişleri Bakanı 'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuzayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan oldu.

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis de Brexit Bakanlığından istifa etmişti.

Jo Johnson 2016'da yapılan Brexit referandumunda Boris Johnson'ın aksine AB'de kalınmasından yana kampanya yürütmüştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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