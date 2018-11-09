Son dakika: ABD'de lisede ateş açıldı!

TIME'a konuşan bir acil durum görevlisi, "Şu anda aşırı derecede meşguluz. Bütün birimlerimiz bu kişiyi gözaltına almaya çalışıyor" dedi.
Dün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks bölgesinde bir bara silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırgan dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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