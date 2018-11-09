  • Dünya
  • 09.11.2018 15:41
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 15:42

Son dakika: ABD'de lisede ateş açıldı!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Wilmington kentinde Topsail Lisesi'ne giren bir kişi ateş açtı. Polisin açılan ateşe cevap verdiği aktarıldı.

ABDde lisede ateş açıldı!

TIME'a konuşan bir acil durum görevlisi, "Şu anda aşırı derecede meşguluz. Bütün birimlerimiz bu kişiyi gözaltına almaya çalışıyor" dedi.

Dün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks bölgesinde bir bara silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırgan dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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