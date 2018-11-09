  • Dünya
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:56
  • Gazete

Sarayda kavga

Başkanı , muhabiri ’ya tepki gösterdi ve ‘elinden mikrofonu alın’ dedi. Ardından Acosta’nın Saray’a giriş kartını askıya aldı.

Sarayda kavga
Beyaz Saray'da, Başkanı 'ın basın toplantısında tartıştığı muhabiri , gündem oldu. Acosta, toplantıda Trump'la, 'dan ABD'ye doğru yol alan göçmen kafilesiyle ilgili iddiaları hakkında tartıştı. Bunun üzerine bir kadın Beyaz Saray görevlisi, Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalıştı. Acosta mikrofonu vermedi. "Bu kadar yeter, bu kadar yeter" diyen Trump daha sonra Acosta'ya oturmasını ve mikrofonu indirmesini söyledi. Acosta bunun üzerine 'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasıyla ilgili soruşturma hakkında endişeli olup olmadığını sordu. Trump ise endişeli olmadığını söyledikten sonra, "CNN seninle çalışıyor olmaktan utanç duymalı. Sarah Huckabee'ye (Sanders) yaklaşımın tarzın korkunç" dedi. Bu olay sonrası Beyaz Saray, Acosta'nın Saray'a giriş kartını askıya aldı.

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