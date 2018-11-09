Sarayda kavga

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, gündem oldu. Acosta, toplantıda Trump'la, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yol alan göçmen kafilesiyle ilgili iddiaları hakkında tartıştı. Bunun üzerine bir kadın Beyaz Saray görevlisi, Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalıştı. Acosta mikrofonu vermedi. "Bu kadar yeter, bu kadar yeter" diyen Trump daha sonra Acosta'ya oturmasını ve mikrofonu indirmesini söyledi. Acosta bunun üzerine Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasıyla ilgili soruşturma hakkında endişeli olup olmadığını sordu. Trump ise endişeli olmadığını söyledikten sonra, "CNN seninle çalışıyor olmaktan utanç duymalı. Sarah Huckabee'ye (Sanders) yaklaşımın tarzın korkunç" dedi. Bu olay sonrası Beyaz Saray, Acosta'nın Saray'a giriş kartını askıya aldı.
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