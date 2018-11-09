  • Dünya
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:23
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Gel de !

Gel de İran!
İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınların futbol mücadelesi filmleri aratmadı. Futbolsever kadınlar, taraftarı oldukları takımların maçlarını stattan izlemek için erkek kılığını kullandı. Bu sayede güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başardı. Kendilerine sahte sakal yapan lı kadınlar, yüzlerini destekledikleri takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapattı. ise bu soruna çözüm aramaya başladı. Bu doğrultuda, FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Samoura, İran'daki yasağa karşı başlatılan, Açık Statlar "Open Stadiums" kampanyasının temsilcileriyle buluşacak.



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