Gel de İran!

İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınların futbol mücadelesi filmleri aratmadı. Futbolsever kadınlar, taraftarı oldukları takımların maçlarını stattan izlemek için erkek kılığını kullandı. Bu sayede güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başardı. Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kadınlar, yüzlerini destekledikleri takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapattı. FIFA ise bu soruna çözüm aramaya başladı. Bu doğrultuda, FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Samoura, İran'daki yasağa karşı başlatılan, Açık Statlar "Open Stadiums" kampanyasının temsilcileriyle buluşacak.
GERÇEĞİ
ERKEĞİ
GERÇEĞİ
ERKEĞİ
GERÇEĞİ
ERKEĞİ
GERÇEĞİ
ERKEĞİ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.