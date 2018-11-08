Yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi Zamira Haciyeva, İngiltere'de ortaya çıktı. 55 yaşındaki kadın, Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 10 yılda toplam 21 milyon dolar harcadı. Bu astronomik harcama, dudak uçuklattı.
SINIR DIŞI EDİLEBİLİR
Haciyev, İngiltere'deki gizli zenginlerin servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda olduğu, kara para aklama suçuyla mücadeleye yönelik yeni yasaya takıldı. İngiltere'deki 'Açıklanmamış Servet Düzeni' adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Zamira Haciyeva geçen hafta gözaltına alındı. Kara para aklamakla suçlandı. Gözaltı merkezinde tutulan Haciyeva'nın sınır dışı edilebileceği açıklandı. Avukatları ise Haciyeva'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" biri olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığı yönünde savunma yaptı. İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi, Zamira Haciyeva'dan servetinin kaynağının açıklamasını bekliyor.
Eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev, bankadan on milyonlarca doların kaybolması sonrası 2016'da zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Haciyev'den 39 milyon doları geri ödemesi istenmişti.
JET HARCAMA
Azeri Haciyeva alışverişleri 35 farklı kredi kartı üzerinden yapmıştı. Çift 2013'te İngiltere'de lüks bir golf kulübünü 10 milyon dolara almıştı. Haciyeva'nın 42 milyon dolar değerinde jeti de bulunuyor.
SINIR DIŞI EDİLEBİLİR
Haciyev, İngiltere'deki gizli zenginlerin servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda olduğu, kara para aklama suçuyla mücadeleye yönelik yeni yasaya takıldı. İngiltere'deki 'Açıklanmamış Servet Düzeni' adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Zamira Haciyeva geçen hafta gözaltına alındı. Kara para aklamakla suçlandı. Gözaltı merkezinde tutulan Haciyeva'nın sınır dışı edilebileceği açıklandı. Avukatları ise Haciyeva'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" biri olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığı yönünde savunma yaptı. İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi, Zamira Haciyeva'dan servetinin kaynağının açıklamasını bekliyor.
Eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev, bankadan on milyonlarca doların kaybolması sonrası 2016'da zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Haciyev'den 39 milyon doları geri ödemesi istenmişti.
JET HARCAMA
Azeri Haciyeva alışverişleri 35 farklı kredi kartı üzerinden yapmıştı. Çift 2013'te İngiltere'de lüks bir golf kulübünü 10 milyon dolara almıştı. Haciyeva'nın 42 milyon dolar değerinde jeti de bulunuyor.
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