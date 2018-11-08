Güzel harekat

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Ordu'nun 7 Kasım 1941 tarihinde Kızıl Meydan'da Nazi Almanyası'na karşı taarruza geçişinin yıldönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Başkanlık Muhafız Alayı askerleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri öğrencileri katıldı. Kadın askerler, güzellikleriyle töreni adeta gölgede bıraktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.