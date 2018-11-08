  • Dünya
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 02:40
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Güzel harekat

GÜZEL harekat
'nın başkenti 'da Kızıl 'nun 7 Kasım 1941 tarihinde 'da Nazi Almanyası'na karşı taarruza geçişinin yıldönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Başkanlık Muhafız Alayı askerleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri öğrencileri katıldı. Kadın askerler, güzellikleriyle töreni adeta gölgede bıraktı.
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