Bir zafer bir kayıp

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve 100 sandalyeli Senato'nun ise 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimler yapıldı. Trump Temsilciler Meclisi'nde kaybederken, Senato'da kazandı. Senato'da Cumhuriyetçiler 51'e 45'le zaferini ilan etti. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 219'ye 193'lük bir zaferin sahibi oldu. Beyaz Saray, "Sonuçlar, Trump'ın politikalarında değişikliğe neden olmaz" açıklamasını yaparken, Trump da "Bu muhteşem bir başarı" dedi. Senato için bağımsız aday Bernie Sanders, Vermont eyaletinde zaferini ilan etti. Geçtiğimiz başkanlık seçimi öncesinde Demokratlar'ın aday adayı olarak meydanlara çıkan ve Hillary Clinton'a zorlu bir rakip olarak kılpayı adaylığı kaybeden Sanders böylelikle Senato'ya girmeye hak kazandı.
RASHİDA TLAİB BİR İLKİ BAŞARDI
MICHIGAN eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Rashida Tlaib'in, zaferi ülke gündeminin ilk sırasına çıktı. Bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi üzerine Cumhuriyetçi aday Rashida Tlaib'in seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu ve öyle de oldu. Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongre'de caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek" ifadesini kullanmıştı.
TRUMP İSTEDİ BAKAN İSTİFA ETTİ
Trump, Adalet Bakanı Sessions'ın istifa ettiğini açıkladı. Geçen Mart'ta Trump'ın ekibinin Rusya ile bağlantıları olduğu, Sessions'ın da Rus Büyükelçi Kislyak ile görüştüğü iddia edilmişti. Trump ile Sessions arasındaki kriz, Adalet Bakanı'nın Rusya ile ilgili soruşturmadan çekildiğini açıklamasından
sonra başlamıştı.
RASHİDA TLAİB BİR İLKİ BAŞARDI
MICHIGAN eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Rashida Tlaib'in, zaferi ülke gündeminin ilk sırasına çıktı. Bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi üzerine Cumhuriyetçi aday Rashida Tlaib'in seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu ve öyle de oldu. Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongre'de caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek" ifadesini kullanmıştı.
TRUMP İSTEDİ BAKAN İSTİFA ETTİ
Trump, Adalet Bakanı Sessions'ın istifa ettiğini açıkladı. Geçen Mart'ta Trump'ın ekibinin Rusya ile bağlantıları olduğu, Sessions'ın da Rus Büyükelçi Kislyak ile görüştüğü iddia edilmişti. Trump ile Sessions arasındaki kriz, Adalet Bakanı'nın Rusya ile ilgili soruşturmadan çekildiğini açıklamasından
sonra başlamıştı.
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