ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler üstünlüğünü koruyarak yoluna devam etti.

DEMOKRATLARA GÖZDAĞI

Temsilciler Meclisini kaybeden Trump, Twitter'dan demokratlara adeta gözdağı verdi. Trump açıklamasında, "Demokratlar halkın vergileriyle bizi soruşturacaklarını sanıyorlarsa biz de Senato düzeyinde gizli bilgilerin sızdırılması ve başka konularda onlara yönelik soruşturma açılmasını değerlendirmek durumunda kalırız. İki taraf da oyun oynayabilir" dedi.

19.30 AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün TSİ 19:30'da seçimin ardından ilk kez kamera karşısına geçeceğini duyurdu.

Trump, gayri resmi sonuçların gelmeye başlamasıyla ilk paylaştığı mesajda "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" demişti.