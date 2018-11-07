  • Dünya
  • 07.11.2018 17:20
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 17:27

Trump'tan sonrası ilk gözdağı!

Başkanı , ler sonrası sosyal medya hesabı hesabı üzerinden, demokratlara gözdağı verdiği bir açıklama yaptı.

Trumptan seçim sonrası ilk gözdağı!

'de Kongre lerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü in elinden aldı. 'da ise Cumhuriyetçiler üstünlüğünü koruyarak yoluna devam etti.

DEMOKRATLARA GÖZDAĞI

Temsilciler Meclisini kaybeden Trump, 'dan demokratlara adeta gözdağı verdi. Trump açıklamasında, "Demokratlar halkın vergileriyle bizi soruşturacaklarını sanıyorlarsa biz de Senato düzeyinde gizli bilgilerin sızdırılması ve başka konularda onlara yönelik soruşturma açılmasını değerlendirmek durumunda kalırız. İki taraf da oyun oynayabilir" dedi.

19.30 AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün TSİ 19:30'da in ardından ilk kez kamera karşısına geçeceğini duyurdu.

Trump, gayri resmi sonuçların gelmeye başlamasıyla ilk paylaştığı mesajda "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" demişti.

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