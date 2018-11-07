Fransız polisi, Dunkerque kentinde bombalı saldırı şüphesi nedeniyle operasyon düzenlediğini duyurdu.
Fransa polisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Dunkirk kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı yapacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlediklerini açıkladı.
La Voix du Nord gazetesinde yer alan habere göre, kentteki hastanede bulunan bir kadın bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.
Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.
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