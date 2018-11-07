  • Dünya
  • 07.11.2018 21:33
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 21:46

Son dakika: Trump: Kaşıkçı konusunda Türkiye ile yakın çalışıyoruz

ABD Başkanı Trump Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Trump: Kaşıkçı konusunda Türkiye ile yakın çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan'la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Trump: Kaşıkçı konusunda Türkiye ile yakın çalışıyoruz
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar