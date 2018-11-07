Son dakika: Trump: Kaşıkçı konusunda Türkiye ile yakın çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan'la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan'la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.
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