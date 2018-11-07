  • Dünya
  • 07.11.2018 22:54
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:11

Son dakika... Ve Trump kovdu! 'li bakan istifa etti

Jeff Sessions istifa etti. Yerine Matthew G. Whitaker geçiyor. Trump Whitaker’ın daha iyi hizmet edeceğini yazdı. Başkan, Sessions’ı ’nın müdahalesi soruşturması nedeniyle suçluyordu. İstifayı Trump talep etti.

Ve Trump kovdu! ABDli bakan istifa etti

lideri , ara sonuçlarının belli olmasından saatler sonra 'nı kovdu.

Trump, halihazırda devam eden soruşturmasına izin verdiği için Adalet Bakanı Jeff Sessions'a uzun süredir ateş püskürüyordu. ABD liderinin Sessions'ı kovduğuna dair haberler daha önce de çıkmıştı.

CNN International, Sessions'ın özel kalemi Matthew Whitaker'ın yeni Adalet Bakanı olabileceğini bildiriyor. CNN, Whitaker'ın Adalet Bakanı olması halinde başkanlık seçimlerindeki Rusya parmağını araştıran soruşturmanın üstünü örtmeye hazırlandığını aktarıyor.

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