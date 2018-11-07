ABD lideri Donald Trump, ara seçim sonuçlarının belli olmasından saatler sonra Adalet Bakanı'nı kovdu.

Trump, halihazırda devam eden Rusya soruşturmasına izin verdiği için Adalet Bakanı Jeff Sessions'a uzun süredir ateş püskürüyordu. ABD liderinin Sessions'ı kovduğuna dair haberler daha önce de çıkmıştı.

CNN International, Sessions'ın özel kalemi Matthew Whitaker'ın yeni Adalet Bakanı olabileceğini bildiriyor. CNN, Whitaker'ın Adalet Bakanı olması halinde başkanlık seçimlerindeki Rusya parmağını araştıran soruşturmanın üstünü örtmeye hazırlandığını aktarıyor.