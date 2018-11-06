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  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:20
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Riyad’da felaketi

’da ve başkent Riyad’da etkili olan şiddetli yağış sonucu felaketi meydana geldi. Suudi Arabistan’da nadir yaşanan felaket sonucu 14 kişi öldü, 5 kişi kaybodlu...

Riyad’da sel felaketi
Cinayetlerle gündeme gelen , bu kez felaketiyle sarsıldı. ve başkent Riyad'da büyük hasara neden olan yoğun yağış sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Riyad'da 4, Baha'da 2, Asir, Tebük, Cizan ve Hail'de de birer kişi can verdi. Yüzlerce koyun ve devenin de telef olduğu açıklandı. Sivil savunma ekibinin Suudi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "5 kişinin de kayıp olduğu başvurusu var. Ekipler 40 bölgede arama çalışmaları başlattı" denildi. Sel sonucu mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığı aktarılırken vatandaşlara tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durulması için çağrıda bulunulduğu aktarıldı. Çöl ikliminin h‚kim olduğu Suudi Arabistan'da yaşanan felaket şaşkınlığa yol açarken Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi'de yağan dolu kameralarca anbean görüntülendi.
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