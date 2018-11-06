Cinayetlerle gündeme gelen Suudi Arabistan, bu kez sel felaketiyle sarsıldı. Mekke-i Mükerreme ve başkent Riyad'da büyük hasara neden olan yoğun yağış sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Riyad'da 4, Baha'da 2, Asir, Tebük, Cizan ve Hail'de de birer kişi can verdi. Yüzlerce koyun ve devenin de telef olduğu açıklandı. Sivil savunma ekibinin Suudi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "5 kişinin de kayıp olduğu başvurusu var. Ekipler 40 bölgede arama çalışmaları başlattı" denildi. Sel sonucu mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığı aktarılırken vatandaşlara tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durulması için çağrıda bulunulduğu aktarıldı. Çöl ikliminin h‚kim olduğu Suudi Arabistan'da yaşanan felaket şaşkınlığa yol açarken Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi'de yağan dolu kameralarca anbean görüntülendi.
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