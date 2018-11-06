Polis noktasındaki görüntüleri şifrelediler Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü gizlemek için 6 Ekim’de polis kulübesindeki kameraları gizlice şifreledi. Ancak Türk polisi görüntüleri bir gün önce almıştı.

Suudı Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü konsoloslukta Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Suudi konsolosluk görevlileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de konsolosluğa ait güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını sökmekle kalmadı, bir süre sonra Kaşıkçı'nın ve onu infaz eden ekiptekilerin konsolosluğa girişini gizlemek için polis noktasında bulunan kameralara da müdahale etmeye çalıştı. Görevliler 6 Ekim saat 01.00'de polis kulübesinde bulunan güvenlik kameralarını kontrol etmek bahanesiyle bilgisayarın başına oturdukları ve bu sırada cihazı şifreledikleri öğrenildi. Oysaki İstanbul polisi görüntüleri 5 Ekim 2018 günü saat 19.00'da zaten almıştı. İkinci kez görüntüler aynı cihazdan alınmak istendiğinde DVR cihazının şifrelendiği anlaşıldı. Buna rağmen emniyet güçleri şifreyi kırıp görüntülere ulaşmayı başardı. Suudi görevlilerin amacının Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiğine dair kamera görüntülerini karartmak olduğu kaydedildi. Emniyet ve MİT, Kaşıkçı'nın başkonosloslukta kaybolduğunu 3 bin 500 kamera kaydını ayrıntılı biçimde inceleyerek ortaya çıkarmış ve Riyad cinayeti bu sayede itiraf etmek zorunda kalmıştı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu gün başkonsolosluktaki güvenlik kamera sisteminin bağlı olduğu kayıt cihazının yerinden söküldüğünü tespit etiklerini açıklamıştı. Konsolosluk ve rezidansta yapılan arama sırasında ise Suudi yetkililer kameraların 15 gündür bozuk olduğunu açıklamıştı.



SABAH