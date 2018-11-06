Ajangelina

Peru'ya sığınan Venezuelalı göçmenleri ziyaret eden Oscar ödüllü oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'yi CIA ajanı olmakla suçlayan Venezuela'dan bir çıkış daha geldi. Venezuela Ulusal Anayasa Meclisi Başkanı Diosdado Cabello "ABD'de milyonlarca yardıma muhtaç var. Git onlarla ilgilen. Angelina'nın gittiği yerler bir daha iflah olmuyor." Libya, Lübnan, Suriye'nin hallerine bakın dediği ünlü yıldız için bu kez şu ifadeleri kullandı:
"Onun CIA ajanı olduğu sözlerime hiçbir cevap gelmedi. Çünkü haklıyım ve bu konuda önümüzdeki günlerde önemli belgeler sunacağım.."
"Onun CIA ajanı olduğu sözlerime hiçbir cevap gelmedi. Çünkü haklıyım ve bu konuda önümüzdeki günlerde önemli belgeler sunacağım.."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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