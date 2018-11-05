ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Pompeo, İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye olduğunu da söyledi.

TÜRKİYE VE 8 ÜLKE MUAF

ABD, Türkiye ve 8 ülke yaptırımlardan muaf tutuldu. ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

Pompeo, İran'la yeni bir anlaşma yapmayı umduklarını da belirtti.

50 İRAN BANKASI VE 700'DEN FAZLA İRANLI LİSTEDE

ABD 50 İran Bankası ile 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı. İran Air ve Bank Malli de yaptırım kapsamına aldı.

İran atom enerjisi organizasyonu ve 23 iştiraki ile ilgili kurumlar da yaptırım listesine eklendi.

"İRANLI YETKİLİLER TERÖRE OLAN DESTEĞİ DURDURMALI"

İran Hazine Bakanı Mnuchin, "İranlı yetkililer teröre olan desteği durdurmalı" dedi. ABD, İran yaptırımlarını devreye aldı. 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlı yaptırım listesine alındı. ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.

8 ÜLKEYE 6 AY SÜRE

ABD petrol ithalatı konusunda 8 ülkeye 6 ay süreyle muafiyet tanıyacak. Söz konusu ülkeler bu süre içerisinde İran'la petrol ticaretlerin en alt seviyeye indirmeye çalışacak. Altı ay sonra durum yeniden gözden geçirilecek.