  • Dünya
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:43
  • Gazete

Yine yine saldırı

Yine ABD yine saldırı
ABD'nin Florida eyaletinde bir yoga stüdyosunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Tallahassee Polis Şefi Michael DeLeo, gazetecilere yaptığı açıklama, dün akşam silahlı bir kişinin bir alışveriş merkezinde yer alan yoga stüdyosunu basarak etrafa ateş açtığını söyledi. Olayda 5 kişi de yaralandı.
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