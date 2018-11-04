Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka şehrinde YPG/PKK güçlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenlediğini açıkladı. Gözlemevinden yapılan açıklamada, Rakka'nın Nur Caddesi'nde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
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