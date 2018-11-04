  • Dünya
  • 04.11.2018 21:51
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 21:51

Son dakika: /’ya la saldırı: 10 ölü

’nin şehrinde tarafından /’ya la saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırı: 10 ölü

İnsan Hakları Gözlemevi, 'ın Suriye'nin şehrinde / güçlerine yönelik la saldırı düzenlediğini açıkladı. Gözlemevinden yapılan açıklamada, Rakka'nın Nur Caddesi'nde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

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