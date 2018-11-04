Prensesin hayatı için büyük teklif

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ile 12 Ekim'de Windsor'daki St. George's Şapeli'nde (Düğünün maliyeti 35 milyon sterlini aşmıştı) evlenmişti. Hollywood'un birçok yapımcısı, Eugenie'in hayatını film yapmak için teklifte bulundu. Ancak bu konuda baba Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'un olumsuz fikirde oldukları belirtildi. Eugenie ve eşi Jack Brooksbank'ın ise filme sıcak baktıkları iddia edildi. Ancak bu konuda da son sözün Kraliçe II. Elizabeth'te olduğu ifade edildi.
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