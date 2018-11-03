Son dakika: Mısır’da Rus yapımı MİG-29 düştü

Rus Birleşik Uçak Şirketi basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya'dan satışı yapılan MİG-29M avcıuçağının eğitim sırasında Mısır'da düştüğü belirtildi.

Kazayla ilgili gereken çalışmanın yapıldığı vurgulanan açıklamada, olay yerine Rus uzmanların en kısa sürede gönderileceği ifade edildi.

Kommersant gazetesi, kazanın teknik bir nedenden ya da pilot hatasından meydana geldiği bilgisini paylaşarak, pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğunu aktardı.

Rusya ile Mısır arasında 2014'te askeri-teknik alanında 3,5 milyar dolarlık sözleşme imzalanmıştı. Rus savunma sistemleri, top sistemleri ve hafif silahlarla birlikte savaş uçağı satışına karar verilen bu anlaşma ile Mısır'a nisan ayında MİG-29M avcı savaş uçaklarının teslimatı gerçekleştirilmişti.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.

Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.