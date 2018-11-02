  • Dünya
  • 02.11.2018 16:50
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 17:28

'da Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı

'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı

Manastıra doğru giden otobüse düzenlenen saldırı sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Saldırının 'ın batısında yer alan Anba Samuel Manastırı yakınlarında yaşandığı bildirildi. Ölü ve yaralıların Good Shepherd Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.

Saldırının kim ya da hangi örgüt tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

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