Manastıra doğru giden otobüse düzenlenen saldırı sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Saldırının Mısır'ın batısında yer alan Anba Samuel Manastırı yakınlarında yaşandığı bildirildi. Ölü ve yaralıların Good Shepherd Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.

Saldırının kim ya da hangi örgüt tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.