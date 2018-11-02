Hem evli, hem de iki öğrencisiyle birden…

Amerika'yı şoke eden olay, Florida'da yaşandı. İki lise öğrencisi, fen bilimleri öğretmeniyle birbirinden habersiz ilişkiye girdi. Fletcher Lisesi'nde okuyan iki liseli kadın, 30 yaşındaki Corey French'le aynı dönemde benzer şeyler yaşadıklarını fark edince, harekete geçti.
İkili, erkek öğretmenin eşine bütün her şeyi anlattı.
16 ve 17 yaşındaki kızlar, French'le okulda ve öğretmenin evinde defalarca cinsel ilişkiye girdiklerini söylediler.
İddialarını destekleyecek fotoğrafları da öğretmenin eşine gösterdiler.
2015 ve 2017 yılları arasında yaşanan ilişkiler, French'in bu Eylül ayında tutuklanmasına neden oldu.
Ancak öğretmenin o dönem "birlikte kaçma" vaadiyle kandırdığı kadınlar, şimdi yasal olarak şikâyetçi değil.
14 Kasım'daki duruşma öncesi, savcı ne yapacağını düşünüyor.
İkili, erkek öğretmenin eşine bütün her şeyi anlattı.
16 ve 17 yaşındaki kızlar, French'le okulda ve öğretmenin evinde defalarca cinsel ilişkiye girdiklerini söylediler.
İddialarını destekleyecek fotoğrafları da öğretmenin eşine gösterdiler.
2015 ve 2017 yılları arasında yaşanan ilişkiler, French'in bu Eylül ayında tutuklanmasına neden oldu.
Ancak öğretmenin o dönem "birlikte kaçma" vaadiyle kandırdığı kadınlar, şimdi yasal olarak şikâyetçi değil.
14 Kasım'daki duruşma öncesi, savcı ne yapacağını düşünüyor.
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