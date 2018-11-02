  • Dünya
  • 02.11.2018 17:37
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 18:25

Son dakika: 'a ambargodan muaf

ABD, 'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülkenin geçici olarak muaf tutulacağını duyurdu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez 'nin de listede olduğunu belirtti.

Türkiye de İrana ambargodan muaf

ABD tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafının 'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye geçici olarak muafiyet tanıyacağı ve 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımların tümünün tekrar uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı da İran'a karşı uygulanacak olan yaptırımlar kapsamında toplamda 700 kişi ve kurumun yaptırım listesine dahil edileceğini açıkladı. Hazine Bakanlığı ayrıca İran'ı küresel bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarmak istediğini belirtti.

ENERJİ BAKANI: TÜRKİYE DE LİSTEDE
Enerji Bakanı Fatih Dönmez 'nin de 8 ülkenin yer aldığı listede olduğunu belirtti.

İRAN AÇIKLAMA YAPTI
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi, ABD'nin İran'a tekrar uygulayacağı yaptırımlarından Tahran'ın endişe duymadığını açıkladı. Kasemi tarafından yapılan açıklamada ABD'nin İran ulusuna karşı hiçbir önlem uygulayamayacağı ve İran'ın ABD'nin yaptırım uygulaması durumunda da ekonomik ilişkilerini sürdüreceği belirtildi.

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