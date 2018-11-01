Dünyanın en büyük dizi platformu Netflix'ten Osmanlı başyapıtı geliyor. 150 milyon abonesi olan Netflix yetkilileri, STXtv ve Karga Seven Pictures ortaklığıyla yapılacak mini dizide, Fatih Sultan Mehmet'in 13 yaşında tahta çıkışı, dönemin büyük hükümdarı olarak adını duyurması gibi konulara yer vereceğini açıkladı. Dizinin adının 'Osmanlı Yükseliyor' (Ottoman Rising) olacağı açıklanırken, dizinin yönetmenleri arasında Emre Şahin, Sarah Wetherbee ve Kelly McPherson gibi isimler bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve Fatih Sultan Mehmet'i kimin canlandıracağı henüz belli değil ancak, çok önemli Hollywood oyuncularının kadroda yer alacağı belirtildi. 85 ülkede gösterilecek dizi için yapılan araştırmada, büyük bir talep olduğuna dikkat çekildi.
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