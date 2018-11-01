Türkiye'nin güzellikleri, dünyayı fethetti. Her mevsim turizmin adresi Türkiye'ydi. Havaların soğumasıyla birlikte gözler kış turizmine çevrildi. Dünya basını, kayak sporları için Türkiye'yi adres gösterdi. İngiliz Guardian gazetesi, dünyanın fark yaratan kayak bölgelerini listeledi.
Avusturya, Estonya, Fransa, İskoçya, Slovakya ve İtalya'nın yer aldığı kayak adresleri listesine, Türkiye'den Erzurum'un Palandöken İlçesi de girdi. İngiliz gazetesi, Palandöken'i öve öve bitiremedi. Guardian, Palandöken'i "Büyüleyici" kelimesiyle özetledi ve şu ifadelere yer verdi: "Doğu Anadolu'daki Palandöken İlçesi, 3 bin 125 metrede ülkenin en yüksek yeridir. Erzurum kayak yapmak için büyüleyici bir yer..."
Avusturya, Estonya, Fransa, İskoçya, Slovakya ve İtalya'nın yer aldığı kayak adresleri listesine, Türkiye'den Erzurum'un Palandöken İlçesi de girdi. İngiliz gazetesi, Palandöken'i öve öve bitiremedi. Guardian, Palandöken'i "Büyüleyici" kelimesiyle özetledi ve şu ifadelere yer verdi: "Doğu Anadolu'daki Palandöken İlçesi, 3 bin 125 metrede ülkenin en yüksek yeridir. Erzurum kayak yapmak için büyüleyici bir yer..."
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