  • Dünya
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:22
  • Gazete

İngilizler kış i için Palandöken'i adres gösterdi

gazetesi, kış i için ’un ’ni adres gösterdi. Kayakçıların gözdesi olan ilçeyi öve öve bitiremedi. “Büyüleyici bir yer” dedi

Kardian!
Türkiye'nin güzellikleri, dünyayı fethetti. Her mevsim in adresi 'ydi. Havaların soğumasıyla birlikte gözler kış turizmine çevrildi. Dünya basını, kayak sporları için Türkiye'yi adres gösterdi. İngiliz Guardian gazetesi, dünyanın fark yaratan kayak bölgelerini listeledi.



, Estonya, , İskoçya, Slovakya ve 'nın yer aldığı kayak adresleri listesine, Türkiye'den 'un Palandöken İlçesi de girdi. İngiliz gazetesi, Palandöken'i öve öve bitiremedi. Guardian, Palandöken'i "Büyüleyici" kelimesiyle özetledi ve şu ifadelere yer verdi: "Doğu Anadolu'daki Palandöken İlçesi, 3 bin 125 metrede ülkenin en yüksek yeridir. Erzurum kayak yapmak için büyüleyici bir yer..."
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