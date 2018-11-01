  • Dünya
  • 01.11.2018 14:34
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 14:34

'da skandalı! Çalışanlar iş bırakıyor

Dünyanın en büyük arama motoru , çalışanlarının ve kadın meslektaşlarına yönelik eşitsizlik politikası nedeniyle iş bırakma eylemine gitmesiyle ile sarsıldı.

Dünya devinde cinsel taciz skandalı

'daki suçlamaları ve kadın çalışanlara eşitsizlik yapıldığı iddiaları dünya genelinde eyleme neden oldu. Google çalışanları bugün topluca iş bırakma eylemi ve yürüyüş gerçekleştiriyor.

Google'ın CEO'su , son 2 yılda 13'ü üst düzey yönetici olmak üzere 48 çalışanlarının çeşitli cinsel taciz iddiaları sonucu işten çıkardıklarını açıklamıştı. Pichai, ayrıca personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi. Çalışanlara gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum" diyen CEO, 'Google'da uzun zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağını' ifade etti.

Sosyal medya üzerinden "#GoogleWalkout" etiketi ile başlatılan iş bırakma eylemine Google'ın dünya genelindeki tüm ofislerinden katılım olması bekleniyor.

GOOGLE ÇALIŞANLARININ ŞİRKETTEN 5 TALEBİ VAR:
1- Şimdi ve gelecekteki tüm çalışanlar için taciz ve ayrımcılık durumlarında zorunlu tahkime son verilsin. (Zorunlu tahkimlik: Çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)
2- Fırsat eşitsizliği ve maaşlar konusunda adım atılsın.
3- Kamuoyuna açık bir şekilde cinsel tacizlerle ilgili şeffaflık raporu yayınlansın.
4- Cinsel tacizin güvenli ve anonim olarak bildirilebileceği bir sistem oluşturulsun.
5- Yönetim kuruluna çalışanları temsilen biri atansın.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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