Google'daki cinsel taciz suçlamaları ve kadın çalışanlara eşitsizlik yapıldığı iddiaları dünya genelinde eyleme neden oldu. Google çalışanları bugün topluca iş bırakma eylemi ve yürüyüş gerçekleştiriyor.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, son 2 yılda 13'ü üst düzey yönetici olmak üzere 48 çalışanlarının çeşitli cinsel taciz iddiaları sonucu işten çıkardıklarını açıklamıştı. Pichai, ayrıca personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi. Çalışanlara gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum" diyen CEO, 'Google'da uzun zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağını' ifade etti.

Sosyal medya üzerinden "#GoogleWalkout" etiketi ile başlatılan iş bırakma eylemine Google'ın dünya genelindeki tüm ofislerinden katılım olması bekleniyor.

GOOGLE ÇALIŞANLARININ ŞİRKETTEN 5 TALEBİ VAR:

1- Şimdi ve gelecekteki tüm çalışanlar için taciz ve ayrımcılık durumlarında zorunlu tahkime son verilsin. (Zorunlu tahkimlik: Çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)

2- Fırsat eşitsizliği ve maaşlar konusunda adım atılsın.

3- Kamuoyuna açık bir şekilde cinsel tacizlerle ilgili şeffaflık raporu yayınlansın.

4- Cinsel tacizin güvenli ve anonim olarak bildirilebileceği bir sistem oluşturulsun.

5- Yönetim kuruluna çalışanları temsilen biri atansın.