Almanya'nın geçen yıl teslim aldığı tankları fos çıktı

Almanya Savunma Bakanlığı 2017 yılında teslim aldıkları tank, helikopter, savaş jeti ve kargo uçaklarının yüzde 61'inin kullanılmadan önce iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
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Almanya Savunma Bakanlığı 2017 yılında teslim aldıkları tank, helikopter, savaş jeti ve kargo uçaklarının yüzde 61'inin kullanılmadan önce iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
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