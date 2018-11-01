  • Dünya
  • 01.11.2018 11:21
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 11:21

Almanya'nın geçen yıl teslim aldığı tankları fos çıktı

Almanya, geçen yıl teslim alınan tank, helikopter, savaş jeti ve kargo uçaklarının yüzde 61'inin kullanılmadan önce iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Dünyaya rezil oldular

Almanya Savunma Bakanlığı 2017 yılında teslim aldıkları tank, helikopter, savaş jeti ve kargo uçaklarının yüzde 61'inin kullanılmadan önce iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

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