Son dakika: Rusya'da korkunç patlama!

Rusya'nın kuzeyindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, yetkililerden patlamayla ilgili açıklama gelmedi
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