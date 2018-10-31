  • Dünya
  • 31.10.2018 09:33
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 10:55

Son dakika: Rusya'da korkunç patlama!

binası yakınlarında patlama meydana geldi.

Rusyada korkunç patlama!

Rusya'nın kuzeyindeki binası yakınlarında patlama meydana geldi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, yetkililerden patlamayla ilgili açıklama gelmedi

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