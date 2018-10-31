Afganistan ordu yetkilileri, düşen bir askeri helikopterde bulunan 25 kişinin öldüğünü açıkladı.
Açıklamaya göre, helikopter yüksek rütbeli subayları taşıyordu
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Afganistan ordu yetkilileri, düşen bir askeri helikopterde bulunan 25 kişinin öldüğünü açıkladı.
Açıklamaya göre, helikopter yüksek rütbeli subayları taşıyordu
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