  • Dünya
  • 31.10.2018 09:41
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 10:10

Son dakika: 'da düştü

'da ya ait düştü. Helikopterin içerisindeki 25 asker öldü.

Ülke şokta! Helikopter düştü: 25 asker öldü

yetkilileri, düşen bir de bulunan 25 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, yüksek rütbeli subayları taşıyordu

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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